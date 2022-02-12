Вже більше 25 років Руслана Лижичко будує стосунки з українським продюсером, пише Politeka.net. Пара познайомилася на студії і обох відразу зблизила музика.
За ці роки подружжя не стало батьками, але зараз співачка все частіше заявляє про намір завагітніти. У новому інтерв'ю програмі ЖВЛ артистка розповіла подробиці своїх планів.
За словами зірки, чоловік був не радий, що вона підняла цю теми в пресі.
"Коли я йому сказала: "Сашо, уявляєш, ми з тобою так хочемо, просто у нас не виходило по-всякому". І виснаження організму сильне... Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти, вона розуміє, що немає такого потенціалу для бебі", - розповіла Руслана.
Орбакайте показала, на що здатна 9-річна внучка Пугачової: "Гідне продовження"
ЗНО-2022 та ДПА: складання іспитів можуть зробити необов'язковим, з'явився новий законопроект
Не стало українського актора, який зіграв у багатьох відомих радянських фільмах: "Пішов Толік"
У мережі розкрили особистість миловидної блондинки На фото з Даном Баланом: "Да ладно..."
15-річна Аліна потрапила в реанімацію після візиту до стоматолога: лікарі борються за її життя
Вона вирішила поділитися з усіма секретами, щоб дівчата, які планують зачати, сказали собі важливе.
"Я хотіла б поділитися одним секретом, якщо дівчата хочуть піти на ЕКО-протоколи або інші якісь моменти – головне сказати собі, що я хочу мати дитину", – звернулася співачка до українок.
Зірку не бентежить вік в 48 років, і взагалі вона вже енергетично відчуває майбутню дитину. Найбільше поняньчити онуків мріє батько співачки.
Нагадаємо, 48-річна Руслана прямо відповіла на питання про вагітність та усиновлення
Як повідомляла Politeka, Руслана показала, як пройшли зйомки з нею в головній ролі
Також Politeka писала, що 48-річна Руслана в шкіряному костюмі викликала фурор у Львові