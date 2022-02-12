Вже більше 25 років Руслана Лижичко будує стосунки з українським продюсером, пише Politeka.net. Пара познайомилася на студії і обох відразу зблизила музика.

За ці роки подружжя не стало батьками, але зараз співачка все частіше заявляє про намір завагітніти. У новому інтерв'ю програмі ЖВЛ артистка розповіла подробиці своїх планів.

За словами зірки, чоловік був не радий, що вона підняла цю теми в пресі.

"Коли я йому сказала: "Сашо, уявляєш, ми з тобою так хочемо, просто у нас не виходило по-всякому". І виснаження організму сильне... Якщо ти дуже виснажений, тобі природа не дасть завагітніти, вона розуміє, що немає такого потенціалу для бебі", - розповіла Руслана.

Вона вирішила поділитися з усіма секретами, щоб дівчата, які планують зачати, сказали собі важливе.

"Я хотіла б поділитися одним секретом, якщо дівчата хочуть піти на ЕКО-протоколи або інші якісь моменти – головне сказати собі, що я хочу мати дитину", – звернулася співачка до українок.

Зірку не бентежить вік в 48 років, і взагалі вона вже енергетично відчуває майбутню дитину. Найбільше поняньчити онуків мріє батько співачки.

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