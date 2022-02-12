Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - популярна українська співачка, яка була солісткою групи ВІА Гра, а також перемогла на "Танцях з зірками". Зірка спочатку була одружена з Андрієм Джуджулой, від якого народила сина Даніеля. Через деякий час Санта вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, але пара досить швидко розійшлася. А в 2015 році Дімопулос втретє вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренко. У пари в 2019 році з'явилася дочка Софія. У новій публікації зірка показала крихту-дочку, поділившись знімком.

На фото Малятко була в стильному капелюшку і топіку. Як відомо, сім'я зараз відпочиває на Мальдівах.

"Весь світ в її очах", - написала Санта.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Милашка, красоточка", "Лапочка", "сонячна дівчинка", "до чого ж солодка дівчинка", "приголомшливий дитина", "ці очі ще як багато побачать", "Голлівуд відпочиває".

Нагадаємо, Дімопулос в сукні з відкритою спиною покрасувалася на тлі Мальдівського пейзажу

А ще Politeka писала, що екс-солістка "ВІА Гри" Дімопулос поділилася одкровенням про розвиток доньки

Також Politeka повідомляла, що Дімопулос в білосніжному бікіні показала, в якій розкоші живе на Мальдівах



