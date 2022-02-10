Как сообщает Politeka.net, победительница "Танців з зірками" и экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими кадрами из своей насыщенной жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице снимки с потрясающим видом.

На фотографиях Санта запечатлена на веранде роскошного отеля на Мальдивах. Перед камерой она появилась в светлом приталенном платье с открытой спиной, под которым, похоже, нет белья. Этот наряд только подчеркнул загорелую кожу и стройную фигурку красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Димопулос написала: "Сегодня состоялся интересный прямой эфир с основательницей турагентства о путешествиях. Вы, должно быть, заметили, что путешествия – это моя страсть. Мы много говорили не только о Мальдивах, но и о местах, которые поразили наше воображение и путешествиях нашей мечты! У меня есть, так называемый, Bucket List (список того, что нужно успеть пока ты жив в этом воплощении), где самыми желанными путешествиями являются…". Также красотка добавила список стран и мест, которые хочет посетить.

Напомним, Аферист из Tinder, Санта Димопулос не смогла сдержать свою злость: "Для меня удивительно то...".

Как сообщала Politeka, Экс-солистка "ВИА Гры" Димопулос поделилась откровением о развитии дочки: "Я замечаю...".

Также Politeka писала, что Димопулос в белоснежном бикини показала, в какой роскоши живет на Мальдивах: "Смотрите, как всё красиво".