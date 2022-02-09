Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей, которая некоторое время была в группе "ВИА Гра". А недавно Санта решила попробовать свои силы в "Танцях з зірками", где победила с танцором Максом Леоновым. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис звезда решила поговорить с фанатами.
"Санта ДД! У вас хорошее зрение?", - спросил фолловер.
"Сейчас уже да. Лет 10 назад я сделала лазерную коррекцию и с тех пор ни разу не пожалела об этом (было -1.5, -0.75)", - написала Димопулос.
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"Вы встретили мужа, когда были наполнены?", - спросил еще один фанат.
"Нет, я была полностью расщепленная и потерянная. В какой-то мере он стал катализатором моего внутреннего роста, ведь у нас не сразу все шло гладко и я понимала, что дело во мне. Не может потерянный человек иметь гармоничные и счастливые отношения", - ответила Санта.
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