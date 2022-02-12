Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - популярная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра, а также победила на "Танцях з зірками". Звезда изначально была замужем за Андреем Джуджулой, от которого родила сына Даниэля. Через некоторое время Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но пара довольно быстро разошлась. А в 2015 году Димопулос третий раз вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко. У пары в 2019 году появилась дочь София. В новой публикации звезда показала крошку-дочь, поделившись снимком.

На фото малышка была в стильной шляпке и топике. Как известно, семья сейчас отдыхает на Мальдивах.

"Весь мир в ее глазах", - написала Санта.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Милашка, красоточка", "Лапочка", "Солнечная девочка", "До чего же сладкая девочка", "Потрясающий ребенок", "Эти глазки еще как много увидят", "Голливуд отдыхает".

Напомним, Димопулос в платье с открытой спиной покрасовалась на фоне мальдивского пейзажа

А еще Politeka писала, что экс-солистка "ВИА Гры" Димопулос поделилась откровением о развитии дочки

Также Politeka сообщала, что Димопулос в белоснежном бикини показала, в какой роскоши живет на Мальдивах



