Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - популярная украинская певица, которая была солисткой группы ВИА Гра, а также победила на "Танцях з зірками". Звезда изначально была замужем за Андреем Джуджулой, от которого родила сына Даниэля. Через некоторое время Санта вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но пара довольно быстро разошлась. А в 2015 году Димопулос третий раз вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко. У пары в 2019 году появилась дочь София. В новой публикации звезда показала крошку-дочь, поделившись снимком.
На фото малышка была в стильной шляпке и топике. Как известно, семья сейчас отдыхает на Мальдивах.
"Весь мир в ее глазах", - написала Санта.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
ЗНО-2022 и ДПА: сдачу экзаменов могут сделать необязательной, появился новый законопроект
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
В семье Кота праздник, судья "Україна має талант" поделился счастливой новостью: "Хочу поздравить с.."
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
"Милашка, красоточка", "Лапочка", "Солнечная девочка", "До чего же сладкая девочка", "Потрясающий ребенок", "Эти глазки еще как много увидят", "Голливуд отдыхает".
Напомним, Димопулос в платье с открытой спиной покрасовалась на фоне мальдивского пейзажа
А еще Politeka писала, что экс-солистка "ВИА Гры" Димопулос поделилась откровением о развитии дочки
Также Politeka сообщала, что Димопулос в белоснежном бикини показала, в какой роскоши живет на Мальдивах