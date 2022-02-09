Популярная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос в белом купальнике похвасталась апартаментами на Мальдивах.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос является известной певицей и экс-участницей группы "ВИА ГРА". Как известно, после месяца отдыха в Дубаи, певица с семьей отправилась на Мальдивы. На своей странице в Инстаграм Димопулос в белом бикини, который подчеркивает её загар, похвасталась апартаментами.

"Много вопросов, где же обещанный рум-тур, так вот сейчас я вас всё покажу", — рассказала Санта Димопулос.

"Очень удобно то, что две отдельные спальни. У каждого своя территория", — поделилась певица.

"Смотрите, как всё красиво. Два гардероба, два душа, два умывальника, чтобы не толпились", — отметила Димопулос.

"Тут у нас душ, один, второй, тут у нас ванна", — продолжает певица.

"Здесь выход на пляж, бассейн. А вторая спальна идентична первой", — рассказала Димопулос.

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