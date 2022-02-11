Українська легендарна виконавиця Софія Ротару з роками не втрачає популярності, а її шанувальники часто згадують її одні з найяскравіші образи.

Софія Ротару стала легендою вітчизняної естради, саме тому любов шанувальників залишається такою ж сильною через роки, передає Politeka.net. У соцмережах раз у раз з'являються фан-групи зірки, на яких шанувальники згадують теперішні й минулі часи.

Так, в одному з таких акаунтів з'явився знімок Софії Ротару зроблений давно, проте образ вийшов дуже яскравим. Співачка позувала в довгому червоному плащі, і в чорному костюмі. Завершило образ довге намисто.

"Доброї П'ятниці", - написали автори публікації.

За шість годин публікація зібрала майже 200 лайків і багато коментарів.

"Красуня💗 💝 💗", " супер супер🔥 🔥 🔥", " шикарна як завжди😍 🔥❤️", " мені ще дуже подобаються її костюми , Одяг. Її модельєр заслуговує 👏", " красуня❤️❤️❤️❤️", "Наша улюблена співачка всіх часів❤️😍 👏", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, 74-річна Софія Ротару ретельно стежить за зовнішністю з молодості, саме тому не виглядає на свій вік. Співачку багато разів звинувачували в пластичних операціях, проте та посилається на хорошу генетику.

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