Певица София Ротару, которой сейчас 74 года, рассказала о своем диагнозе, звезды с украинцами не остались в стороне.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая недавно получила звание Национальной легенды Украины. Звезда на своей страничке в Инстаграм рассказала о болезни, которая ее настигла.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…

Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений" , - написала София Ротару.

"Дай Бог здоровья", - написал юморист Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой." Скорейшего выздоровления и уверен всё будет хорошо", - написал Николай Басков.

Фанаты, включая внучку и сына Ротару, Ани Лорак и других звезд, поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Берегите себя,Здоровья вам. Мы очень переживаем за Вас , мы всегда с Вами, любим Вас", "Выздоровления вам быстрого, здоровья", "София Михайловна, мы очень волнуемся! Выздоравливайте скорее!", "София Михайловна, поправляйтесь! Мы очень любим Вас, переживаем! Пускай всё будет хорошо", Молюсь за тебя родная. Не болей", "Крепкого здоровья вам! Мы с вами !!"

Напомним, 74-летнюю Ротару скосило опасное заболевание, официальное сообщение

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