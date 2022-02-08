Как сообщает Politeka.net, единственный сын знаменитой советской и украинской артистки Софии Ротару Руслан Евдокименко, который вместе с женой Светланой вырастили двоих детей – Анатолия и Софию, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз сын певицы поделился кадром, на котором показал свою трапезу.

Оказалось, что Руслан Евдокименко решил приготовить себе яичницу и показал на фото, как у него это получилось. Как видно, мужчина положил на сковородку 3-4 яйца и добавил в свое блюдо кусочки колбаски. Надо сказать, что выглядит такая яичница весьма аппетитно, да и готовили подобное, наверно, многие.

"Вкусно жить просто", - подписал свою трапезу Руслан Евдокименко.

Напомним, Единственный сын Софии Ротару засветил, как сейчас выглядит его дочь: "Вы прекрасны".

Как сообщала Politeka, Единственный сын Софии Ротару обратился к украинцам с пожеланием: "Спасибо, Руслан".

Также Politeka писала, что Невестка Софии Ротару пленила роскошным видом на вечеринке, праздничные фото: "Глаз не оторвать".