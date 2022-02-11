Украинская легендарная исполнительница София Ротару с годами не теряет популярности, а ее поклонники часто вспоминают ее одни из самых ярких образов.

София Ротару стала легендой отечественной эстрады, именно поэтому любовь поклонников остается такой же сильной спустя годы, передает Politeka.net. В соцсетях то и дело появляются фан-группы звезды, на которых поклонники вспоминают теперешние и былые времена.

Так, в одном из таких аккаунтов появился снимок Софии Ротару сделанный давно, однако образ получился очень ярким. Певица позировала в длинном красном плаще, и в черном костюме. Завершили образ длинные бусы.

"Доброй Пятницы", - написали авторы публикации.

За шесть часов публикация собрала почти 200 лайков и много комментариев.

"Красавица💗💝💗", "Супер супер 🔥🔥🔥", "Шикарная, как всегда 😍🔥❤️", "Мне ещё очень нравятся её костюмы , одежда. Её модельер заслуживает 👏", "Красавица❤️❤️❤️❤️", "Наша любимая певица всех времен ❤️😍👏", - прокомментировали пользователи Сети.

Отметим, 74-летняя София Ротару тщательно следит за внешностью с молодости, именно поэтому не выглядит на свой возраст. Певицу много раз обвиняли в пластических операциях, однако та ссылается на хорошую генетику.

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