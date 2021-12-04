Украинская легендарная исполнительница София Ротару заинтриговала поклонников, которые пришли в восторг от новости о сюрпризах в честь нового года.

София Ротару десятки лет на сцене, покорив миллионы поклонников своим творчеством, передает Politeka.net. Несмотря на то, что звезда так много лет на сцене, она все равно старается удивить фанатов.

Так, в новом посте в Инстаграм певица рассказала, что готовит поклонникам несколько сюрпризов в честь нового года. Свою запись звезда подкрепила отрывком из стихотворения.

"Идет сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов! ❤️



…Я не боюсь

Зимы дыхания.

Согреют нас

Мои желания.

Кружится снег

Белее белого…", - написала артистка, а в конце пожелала всем здоровья, любви и благополучия.

За пять часов публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"лучшая❤️", "Любим бесконечно!!!❤️❤️❤️", "спасибо Вам, София Михайловна! взаимно!🙏🏻😇", "Очень ждём и бесконечно любим! ❤️", "Очень ждём ваши сюрпризы!❤️", "самый лучший подарок для нас - видеть Вас здоровой и счастливой! ❤️", "Очень красивые слова, спасибо, моя любимая певица) ...❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, ранее появились слухи, что София Ротару тяжело больна, но, видимо, все в порядке.

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