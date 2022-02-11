Як пише Politeka.net, Лідія Таран - популярна українська телеведуча, яка перебуває в цивільному шлюбі з Андрієм Доманським. У пари є дочка Василина, якій зараз 14 років. Таран присутній не тільки на ТБ, але і в соціальних мережах, де розвиває активно свій блог.
На нових сторіс в Instagram Лідія вирішила показати незвичайну розпакування. Як можна зрозуміти, зірка замовила собі тест для перевірки на китайський вірус.
"Розпакування бувають різними", - написала зірка.
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"На початку пандемії ці палички були такої довжини, що з носа до шлунка можна було дістати. Зараз вже гуманніше", - написала Лідія і показала паличку для взяття мазка.
А на наступному сторіс Таран показала вже результат тесту.
"Ех, ну здрастуй робоча п'ятниця. Не вагітна короною", - написала зірка.
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