Украинская телеведущая Лидия Таран, построившая карьеру на канале "1+1", встретила начало февраля в приятой компании и на свежем воздухе.

Так, 44-летняя Таран опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с дочкой, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Зимняя неделя в селе", - говорится в подписи.

На кадрах Лидию "запрягли" в санки - ведущей пришлось прокатить с ветерком одновременно нескольких детей. Как бы тяжело ни было, Таран умудрилась взять неплохую скорость. Заметно, что звезда 1+1 наслаждалась зимними забавами.

В следующий момент дети руками и ногами делали на снегу "ангела", в этот раз ведущая к ним уже не присоединилась, а, видимо, снимала.

"Мороз, солнце, санки... под Киевом, оказывается, зима❄️⛄️☀️", - добавила она в подписи.

"Нагрузили тебя)))👏"; "Супер🔥", - успели прокомментировать подписчики.

До этого мы рассказывали, что Таран с 14-летней дочкой Василисой летали кататься на лыжах за рубеж. Ведущая выкладывала кадры из аэропорта, недоумевая почему из года в год отдыхает зимой не в теплых краях.

"Каждый год, когда мы пакуем лыжи, ботинки и 5 чемоданов, и еле втягиваем это в аэропорт, я спрашиваю снова и снова - почему не на пляж?", - вопрошала Лидия.

Напомним, Таран растрогала до слез кадрами из детской больницы: "Не терять способность мечтать"

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