Так, 44-летняя Таран опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с дочкой, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Зимняя неделя в селе", - говорится в подписи.
На кадрах Лидию "запрягли" в санки - ведущей пришлось прокатить с ветерком одновременно нескольких детей. Как бы тяжело ни было, Таран умудрилась взять неплохую скорость. Заметно, что звезда 1+1 наслаждалась зимними забавами.
В следующий момент дети руками и ногами делали на снегу "ангела", в этот раз ведущая к ним уже не присоединилась, а, видимо, снимала.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
Новая беда настигла жену звезды "Голосу країни" Сасанчина с ребенком: "Так болит, что не выдерживаю"
Дан Балан произвел впечатление, появившись с мини-копией Кароль: "А с большой Тиной?"
Звезда "Холостячки" Тарапата пофлиртовал с Огневич у всех на виду: "Готовься"
"Мороз, солнце, санки... под Киевом, оказывается, зима❄️⛄️☀️", - добавила она в подписи.
"Нагрузили тебя)))👏"; "Супер🔥", - успели прокомментировать подписчики.
До этого мы рассказывали, что Таран с 14-летней дочкой Василисой летали кататься на лыжах за рубеж. Ведущая выкладывала кадры из аэропорта, недоумевая почему из года в год отдыхает зимой не в теплых краях.
"Каждый год, когда мы пакуем лыжи, ботинки и 5 чемоданов, и еле втягиваем это в аэропорт, я спрашиваю снова и снова - почему не на пляж?", - вопрошала Лидия.
Напомним, Таран растрогала до слез кадрами из детской больницы: "Не терять способность мечтать"
Как сообщала Politeka, Таран решилась на преображение, изумив даже дочку: «Глаза уже улучшила, теперь…»
Также Politeka писала, что Таран нарвалась на жесткую критику, козырнув нарядами: «Одевают ужасно»