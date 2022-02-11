Звезда 1+1 Лидия Таран показала, как прошла тест на "беременность", поделившись результатом со своими фанатами.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран - популярная украинская телеведущая, которая состоит в гражданском браке с Андреем Доманским. У пары есть дочь Василина, которой сейчас 14 лет. Таран присутствует не только на ТВ, но и в социальных сетях, где развивает активно свой блог.

На новых сторис в Инстаграм Лидия решила показать необычную распаковку. Как можно понять, звезда заказала себе тест для проверки на китайский вирус.

"Распаковки бывают разными", - написала звезда.

"В начале пандемии эти палочки были такой длинны, что с носа до желудка можно было достать. Сейчас уже гуманней", - написала Лидия и показала палочку для взятия мазка.

А на следующем сторис Таран показала уже результат теста.

"Эх, ну здравствуй рабочая пятница. Не беременна короной", - написала звезда.

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