Как пишет Politeka.net, Лидия Таран - популярная украинская телеведущая, которая состоит в гражданском браке с Андреем Доманским. У пары есть дочь Василина, которой сейчас 14 лет. Таран присутствует не только на ТВ, но и в социальных сетях, где развивает активно свой блог.
На новых сторис в Инстаграм Лидия решила показать необычную распаковку. Как можно понять, звезда заказала себе тест для проверки на китайский вирус.
"Распаковки бывают разными", - написала звезда.
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"В начале пандемии эти палочки были такой длинны, что с носа до желудка можно было достать. Сейчас уже гуманней", - написала Лидия и показала палочку для взятия мазка.
А на следующем сторис Таран показала уже результат теста.
"Эх, ну здравствуй рабочая пятница. Не беременна короной", - написала звезда.
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