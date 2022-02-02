Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лидия Таран поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.
Лидия Таран показала кадры визита к стилисту.
«Глаза уже улучшила, теперь – волосы», - подписала телезвезда фото, на котором закрыла свое лицо мультяшными глазами.
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Позже Лидия Таран спросила свою 14-летнюю дочь Василину, заметила ли та изменения и поинтересовалась о ее мнением.
«Прям вау», - ответила девушка.
«А что ты таким поставленным голосом, так коварно?» - насторожилась Лидия Таран.
Но Василина, заверила что ей действительно нравится.
«Нет, очень красиво», - подтвердила она.
Как известно, что Лидия Таран родила Василину в 2007 году от коллеги Андрея Доманского, с которым жила в гражданском браке до 2010 года. несмотря на разрыв отношений Лидия Таран позволяет экс-партнеру общаться с дочерью.
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