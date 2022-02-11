Дружина популярного ведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Холостяк" і "Україна має талант", Христина показала, як виглядає в стильному пальто.

Як передає Politeka.net, популярний телеведучий Григорій Решетник, який вже безліч років веде реаліті-шоу "Холостячка", одружений на своїй дружині Христині вже більше ніж 10 років. У них щаслива сім'я з трьома синами. На своїй сторінці в Instagram Христина Решетник похвалилася стильним вбранням перед дзеркалом.

"Тільки я відчула сьогодні запах весни в повітрі?", — запитати Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вау", "Шикарна", "Красуня", "Красуня! А ця погода дуже оманлива", "Прекрасненька", "Хороша", "Наша Мадонна", "Вже дуже хочеться весну", "Дуже гарне вбрання".

Нагадаємо, нещодавно Христина Решетник поділилася своїм настроєм і розповіла, що провела ефір з лікарем-педіатром на тему годування груддю, що буде корисним для молодих мам. Вона вирішила це зробити для того, щоб відповісти на питання своїх фанаток і допомогти їм. Ефір зібрав понад 10 тисяч переглядів, а в коментарях до публікації українки подякували їй за поради.

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