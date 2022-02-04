Как передает Politeka.net, у ведущего популярных проектов "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника есть жена - Кристина. С ней они уже более 10 лет в браке. Как известно, сейчас они находятся в Киеве. На своей странице в Инстаграм Кристина поделилась новым фото. На кадре - Григорий Решетник держит свою жену на руках. Стоит отметить, что это фото сделано во время их последнего совместного отдыха на Мальдивах.
"Мечтая о таком прекрасном утре", — подписала яркое фото Кристина Решетник.
Поклонники звездной семьи оставили множество комментариев под публикацией: "Сказочно и прекрасно", "Волшебная мега атмосфера", "Огонь", "Класс", "Всем такого утра", "Именно здесь!", "Красота", "Что мешает?", "Очень позитивно с любовью. Такие красивые и жизнерадостные", "Класс", "Какие хорошие", "Вы это, прекращайте ездить на Мальдивы и обниматься, а то у вас и так 3-е детей".
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