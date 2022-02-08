Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась счастливыми фото в своем Инстаграм. Она рассказала, что вечером во вторник муж позвал ее в кино. Им посчастливилось побывать на допремьерном показе романтической комедии Marry Me с Дженнифер Лопес в главной роли, которая выходит в украинский прокат под названием «Вийду за тебе».
«“Marry Me” (Выходи за меня – англ., прим. ред) сказал мне сегодня любимый. На допремьерном показе фильма с Джей Ло в главной роли. Нам понравился», - написала Решетник.
На новых фото она позировала в кинотеатре с бокалом шампанского в руках. Для похода в кино с мужем Кристина надела белые джинсы и красный свитер, а также стильные синие кроссовки. Судя по счастливой улыбке, ей понравился этот вечер.
«Красавица невероятная», «Красотка», «У вас, Кристина, по-особенному искренняя и невероятно красивая улыбка», «Огонь», - написали люди в комментариях к посту Решетник.
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Отметим, что Григорий Решетник – ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка», «Україна має талант» и других проектов. Они с женой воспитывают троих сыновей.
Напомним, ведущий "Холостяка" озадачил семейным фото.
Как сообщала Politeka, Решетник накануне премьеры "Холостяка" обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник встретил Огневич и напомнил мужчинам важную деталь.