Жена известного украинского ведущего Григория Решетника рассказала о том, как они с супругом романтично провели вечер вдвоем.

Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась счастливыми фото в своем Инстаграм. Она рассказала, что вечером во вторник муж позвал ее в кино. Им посчастливилось побывать на допремьерном показе романтической комедии Marry Me с Дженнифер Лопес в главной роли, которая выходит в украинский прокат под названием «Вийду за тебе».

«“Marry Me” (Выходи за меня – англ., прим. ред) сказал мне сегодня любимый. На допремьерном показе фильма с Джей Ло в главной роли. Нам понравился», - написала Решетник.

На новых фото она позировала в кинотеатре с бокалом шампанского в руках. Для похода в кино с мужем Кристина надела белые джинсы и красный свитер, а также стильные синие кроссовки. Судя по счастливой улыбке, ей понравился этот вечер.

«Красавица невероятная», «Красотка», «У вас, Кристина, по-особенному искренняя и невероятно красивая улыбка», «Огонь», - написали люди в комментариях к посту Решетник.

Отметим, что Григорий Решетник – ведущий шоу «Холостяк», «Холостячка», «Україна має талант» и других проектов. Они с женой воспитывают троих сыновей.

Напомним, ведущий "Холостяка" озадачил семейным фото.

Как сообщала Politeka, Решетник накануне премьеры "Холостяка" обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник встретил Огневич и напомнил мужчинам важную деталь.