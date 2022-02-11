Жена популярного ведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Холостяк" и "Україна має талант", Кристина показала, как выглядит в стильном пальто.

Как передает Politeka.net, популярный телеведущий Григорий Решетник, который уже множество лет ведет реалити-шоу "Холостячка", женат на своей жене Кристине уже более 10 лет. У них счастливая семья с тремя сыновьями. На своей странице в Инстаграм Кристина Решетник похвасталась стильным нарядом перед зеркалом.

"Только я почувствовала сегодня запах весны в воздухе?", — спросила Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вау", "Шикарная", "Красотка", "Красавица! А эта погода очень обманчива", "Прекрасненькая", "Хорошая", "Наша Мадонна", "Уже очень хочется весну", "Очень красивый наряд".

Напомним, недавно Кристина Решетник поделилась своим настроением и рассказала, что провела эфир с врачом-педиатром на тему кормления грудью, что будет полезным для молодых мам. Она решила это сделать для того, чтобы ответить на вопросы своих подписчиц и помочь им. Эфир собрал более 10 тысяч просмотров, а в комментариях к публикации украинки поблагодарили её за советы.

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