Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник женаты более 10 лет. У пары уже трое сыновей, при этом Кристина мечтает еще и о девочке. А в новой публикации в Инстаграм жена Решетника решила рассказать о важной теме для молодых мам.
"Делюсь с вами своим настроением и напоминаю, что сегодня в 19:00 проведу прямой эфир вместе с врачом-педиатром по теме грудного вскармливания
Буду делиться своим опытом и буду спрашивать у специалиста, что всех волнует)
Пишите вопросы, ответы на которые хотели бы услышать? Осталось немного времени до старта", - написала Кристина.
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"Жду", - написал Григорий в комментарии.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Актуальная тема, сохраните эфир", "Крис твоё настроение, твоя замечательная семья, вот все твоё счастья, Вы мои любимицы".
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