Старша дочка зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового показала свою чарівність на нових мальовничих фото, зроблених на природі.

Як пише Politeka.net, 14-річна дівчина поділилася серією ефектних чорно-білих фото на своїй сторінці в Instagram. Незважаючи на свій юний вік Варя встигла придбати популярність в Україні. Ще в дитинстві дівчинка засвітилася на телебаченні, взявши участь в шоу "Розсміши коміка. Діти", а також "Голос. Діти".

Останнім часом Кошовий- молодша перестала з'являтися на телебаченні, проте часто публікує нові знімки на своїй сторінці в Instagram, хоча і любить їх видаляти пізніше.

На цей раз Варвара показала фото, судячи з усього, зроблені раніше під відкритим небом. На них школярка позувала в тонкому светрі. Волосся Варі красиво майоріли на вітрі, а легкий макіяж підкреслював її природну красу.

Підписники дівчини тут же відреагували на її пост.

"Ти-вау", "Зайка", "яка ти сонячна! Красуня!", "Частіше посміхайся, тобі йде", "Шикарна", "така мила", "яка ти красива", - пишуть люди.

Варто відзначити, що найчастіше Варвара публікує свої Селфі, на яких позує з серйозним обличчям, тому бачити її на фото усміхненою було незвично.

Нагадаємо, Євген Кошовий на рідкісному фото показав старшого брата, який поїхав з України.

Як повідомляла Politeka, 14-річна дочка-красуня Євгенія Кошового похвалилася любовною запискою.

Також Politeka писала, що 14-річна дочка Кошового з "Квартал 95" показала новий експеримент з макіяжем.