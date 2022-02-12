Старшая дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого показала свое очарование на новых живописных фото, сделанных на природе.

Как пишет Politeka.net, 14-летняя девушка поделилась серией эффектных черно-белых фото на своей странице в Инстаграм. Несмотря на свой юный возраст Варя успела приобрести известность в Украине. Еще в детстве девочка засветилась на телевидении, приняв участие в шоу «Рассмеши комика. Дети», а также «Голос. Дети».

В последнее время Кошевая-младшая перестала появляться на телевидении, однако часто публикует новые снимки на своей странице в Инстаграм, хотя и любит их удалять позже.

На этот раз Варвара показала фото, судя по всему, сделанные раньше под открытым небом. На них школьница позировала в тонком свитере. Волосы Вари красиво развевались на ветру, а легкий макияж подчеркивал ее естественную красоту.

Подписчики девушки тут же отреагировали на ее пост.

«Ты – вау», «Зайка», «Какая ты солнечная! Красавица!», «Чаще улыбайся, тебе идёт», «Шикарна», «Такая милая», «Какая ты красивая», - пишут люди.

Стоит отметить, что зачастую Варвара публикует свои селфи, на которых позирует с серьезным лицом, поэтому видеть ее на фото улыбающейся было необычно.

Напомним, Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины.

Как сообщала Politeka, 14-летняя дочь-красотка Евгения Кошевого похвасталась любовной запиской.

Также Politeka писала, что 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" показала новый эксперимент с макияжем.