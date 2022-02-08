Как пишет Politeka.net, 14-летняя Варвара Кошевая опубликовала в своем Инстаграм новые снимки. Стоит отметить, что девушка ведет свой аккаунт весьма своеобразно, постоянно удаляя из него старые посты, заменяя их новыми. Сейчас эта публикация – единственный пост на ее страничке.

В ней Варя поделилась селфи, на которых показала свое лицо крупным планом. Девочка довольно рано начала увлекаться косметикой, и сейчас не перестает экспериментировать с макияжем.

На этот раз она подвела глаза крупными стрелками, щедро накрасила ресницы тушью, подчеркнула брови карандашом и не забыла о румянах. Губы Варя накрасила помадой нюдового оттенка, выйдя за их природные границы, тем самым добавив им объема.

«Напугана», - подписала кадры дочь Кошевого.

Ее подписчики тут же отреагировали на пост.

«Зайка», «как же она чувствует», «Гарнюня», «Боже, эта красота сведет меня с ума», «Варя бог», «папу на 1+1 увидела», «Кое-кто милашка», - пишут люди.

Напомним, Евгений Кошевой на редком фото показал старшего брата, который уехал из Украины.

Как сообщала Politeka, 14-летняя дочь-красотка Евгения Кошевого похвасталась любовной запиской.

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