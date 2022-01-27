Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой подедился интересным снимком на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным юмористом и комиком. Он прославился благодаря своему участию и работе в студии "Квартал 95", где выступает уже множество лет и является одним из руководителей. Также Кошевой является ведущим юмористического шоу "Лига Смеха".

В сторис своего Инстаграм Евгений Кошевой показал архивное фото со своим старшим братом Дмитрием, которого поздравил с днем рождения.

«Ой, сколько всего было. Брат. Люблю тебя», - написал артист.

У Евгения Кошевого с его братом разница в возрасте семь лет, так же как у дочек юмориста – Варвары и Серафимы.

Ранее Евгений Кошевой рассказывал, что сейчас его брат работает электриком в Германии.

«У него допуск до шести тысяч вольт, поэтому там такие люди ценны, скажем так», - рассказывал юморист.

Также Евгений Кошевой рассказывал, что у него с братом хорошие отношения начиная с девятого класса.

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