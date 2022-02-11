Як пише Politeka.net, знімки, зроблені американськими папараці, перепостили на сторінку програми "Зірковий шлях" в Instagram.
Як відомо, 5 квітня минулого року 41-річний Калкін і його дівчина-актриса Бренда Сонг - стали батьками. Свого сина пара назвала незвичайним ім'ям Дакота. Жіноче ім'я батьки обрали на честь загиблої сестри Калкіна.
Актори намагалися не показувати дитину громадськості, проте папараці підловили сімейство під час прогулянки на вулиці. Калкін у сорочці в клітку і кепці ніс сина на руках із задоволеною посмішкою, а Сонг йшла перед ними.
Українці не змогли пройти повз зворушливі знімки.
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"41-старість? Які ж вони милі", "Dak Dac на гризунці, а ще конверт цікавий в руках! як швидко проходить час, йому 41", "славний малюк", "не віриться, що йому вже 41", "Боже, яка принадність", "Супер нарешті його життя починає налагоджуватися", "Кевіну 41 рік..... Я відчуваю старість", - пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком, вразивши рішенням.
Як повідомляла Politeka, як змінилися Маколей Калкін, Джо Пеші, Кетрін О'хара та інші.
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