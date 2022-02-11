В сети появились уникальные фото известного голливудского актера Маколея Калкина с его маленьким сыном, которого звездные родители скрывают от общественности.

Как пишет Politeka.net, снимки, сделанные американскими папарацци, перепостили на страницу программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

Как известно, 5 апреля прошлого года 41-летний Калкин и его девушка – актриса Бренда Сонг – стали родителями. Своего сына пара назвала необычным именем Дакота. Женское имя родители выбрали в честь погибшей сестры Калкина.

Актеры старались не показывать ребенка общественности, однако папарацци подловили семейство во время прогулки на улице. Калкин в рубашке в клетку и кепке нес сына на руках с довольной улыбкой, а Сонг шла перед ними.

Украинцы не смогли пройти мимо трогательных снимков.

«41 – старость? Какие же они милые», «Dak Dac на грызунке, а еще конверт интересный в руках! как быстро проходит время, ему 41», «Славный малыш», «Не верится, что ему уже 41», «Боже, какая прелесть», «Супер наконец-то его жизнь начинает налаживаться», «Кевину 41 год..... Я чувствую старость», - пишут люди.

Напомним, звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом, поразив решением.

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