Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася відео зі своїм кавером в Instagram. Іващенко вперше привернула увагу українців ще в юному віці, коли взяла участь у шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", та інших проектах. Співачка старанно працює над своєю кар'єрою, і набула ще більшої популярності після того, як виконала пісню "Діаманти" в дуеті з Олегом Винником.

Іващенко вирішила записати власний кавер на пісню іншої української співачки Світлани Лободи, яка зараз більше працює в Росії. Еліна виконала композицію "Американо" під гітару, наочно продемонструвавши свої вокальні дані.

Юна артистка співала дуже емоційно, явно вкладаючись в композицію.

Її шанувальники оцінили таланти Еліни по достоїнству.

"Як завжди на висоті", "Блііін. Хотіла почути цю пісню в твоєму виконанні. Спасибі, молодець", "дуже красиво і найголовніше що заспівала по-своєму, а не копіювала", "неймовірно і ніжно", "унікальна манера!", "Розумничка", "неймовірно красиво", "вогонь", - пишуть люди в коментарях до відео з виступом співачки.

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