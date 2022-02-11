Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась видео со своим кавером в Инстаграм. Иващенко впервые привлекла внимание украинцев еще в юном возрасте, когда приняла участие в шоу «Голос. Діти», «Х-Фактор», и других проектах. Певица усердно работает над своей карьерой, и приобрела еще большую популярность после того, как исполнила песню «Діаманти» в дуэте с Олегом Винником.

Иващенко решила записать собственный кавер на песню другой украинской певицы Светланы Лободы, которая сейчас больше работает в России. Элина исполнила композицию «Американо» под гитару, наглядно продемонстрировав свои вокальные данные.

Юная артистка пела очень эмоционально, явно вкладываясь в композицию.

Ее поклонники оценили таланты Элины по достоинству.

«Как всегда на высоте», «Блииин. Хотела услышать эту песню в твоём исполнении. Спасибо, молодец», «Очень красиво и самое главное что спела по-своему, а не копировала», «Невероятно и нежно», «Уникальная манера!», «Умничка», «Невероятно красиво», «Огонь», - пишут люди в комментариях к видео с выступлением певицы.

Напомним, юная фаворитка Олега Винника рассказала о пополнении в семье.

Как сообщала Politeka, юная фаворитка Олега Винника вызверилась на камеру и обратилась к украинцам.

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