Элина Иващенко победила на шоу "Голос. Діти", "Х-Фактор", и других проектах, пишет Politeka.net. Артистка не останавливается на достигнутом и продолжает заниматься развитием карьеры.
О своих успехах и личном восходящая звезда рассказывает в Инстаграм. Так, известно, что уже несколько лет певица строит отношения с украинским телережиссером Олегом Здоровцом.
В одних из новых сторис фаворитка Олега Винника рассказала о пополнении в ее семье с бойфрендом. На кадрах был запечатлен крысенок, который игрался с аксессуаром певицы.
"У нас пополнение. Как назовем?", - попросила совета Элина Иващенко.
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"Мальчик. Очень быстрый и много ест. Быстро идет на контакт и очень ласковый", - уточнила артистка.
Отметим, Олег Винник и Элина Иващенко впервые увиделись перед прямым эфиром финала шоу «Х-фактор» в 10 сезоне. Тогда певице впервые выпал шанс спеть с ним в дуэте.
По словам исполнителя, он надеялся, что их новые дуэт на песню "Діаманти" станет толчком в развитии музыкальной карьеры артистки.
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