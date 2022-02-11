Зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін розповів про неприємний випадок, коли його передчасно "поховали" в мережі.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram гуморист розповів про те, як дізнався про свою "смерть" через пошуковик.

Сморигін поділився скрином відповідного результату пошуку в Google, на якій в графі інформації про нього було написано: "Дата смерті: 8 лютого 2022 (43 роки). Місце смерті: Миколаїв, 10".

Втім, гумориста дана помилка тільки насмішила, судячи з його реакції.

"Друзі, У мене для вас не дуже хороша новина ... 8 лютого цього року Гугл мене поховав..)) Я помер в місті Миколаєві. Земля мені пухом :) пропоную 8 лютого зробити свято "Євгес Воскрес") всім миру і здоров'я! Не хворійте!", - написавши Сморигін.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Ви воскресли?", "Шок контент. А свято подобається", "пам'ятаємо, любимо, сумуємо...", "капець...Гугл....довгих років Вам Євген", "Боже! Серце йокнуло. Так не можна жартувати", "Євгес воскрес, Воістину воскрес, а все тому що сміх нам продовжує життя. Євген, Ви виходить безсмертний і довго будете радувати шанувальників своїм талантом", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко та інші зірки "Дизель шоу" приміряли образи з серіалу "Папаньки".

Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" показали, що творилося за кадром нових "Папаньок".

Також Politeka писала, що у "Дизель шоу" розкрили сюжетні повороти в нових "Папаньках" з Крутоголовим і Сморигіним.