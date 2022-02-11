Звезда «Дизель шоу» Евгений Сморигин рассказал о неприятном случае, когда его преждевременно «похоронили» в сети.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм юморист рассказал о том, как узнал о своей «смерти» через поисковик.

Сморигин поделился скрином соответствующего результата поиска в Google, на которой в графе информации о нем было написано: «Дата смерти: 8 февраля 2022 (43 года). Место смерти: Николаев, 10 Продольная».

Впрочем, юмориста данная ошибка только насмешила, судя по его реакции.

«Друзья, у меня для вас не очень хорошая новость… 8 Февраля этого года Гугл меня похоронил..)) Я умер в городе Николаеве. Земля мне пухом :) Предлагаю 8 Февраля сделать праздник «Евгес Воскрес»))) Всем мира и здоровья! Не болейте!», - написал Сморигин.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Вы воскресли?», «Шок контент. А праздник нравится», «помним, любим, скорбим...», «капец...Гугл....долгих лет вам Евгений», «Боже! Сердце екнуло. Так нельзя шутить», «Евгес воскрес, воистину воскрес, а всё потому что смех нам продлевает жизнь. Евгений, вы получается бессмертный и долго будете радовать поклонников своим талантом», - пишут люди.

Напомним, Булитко и другие звезды "Дизель шоу" примерили образы из сериала "Папаньки".

Как сообщала Politeka, в "Дизель шоу" показали, что творилось за кадром новых "Папанек".

Также Politeka писала, что в "Дизель шоу" раскрыли сюжетные повороты в новых "Папаньках" с Крутоголовым и Сморигиным.