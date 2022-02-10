Украинцы в предвкушении финала 4-го сезона сериала «Папаньки» поделились своими впечатлениями, прокомментировав кадры с артистами «Дизель шоу».

Как пишет Politeka.net, соответствующий пост появился на странице юмористического проекта в Инстаграм. Так, украинцам показали подборку фото из последних эпизодов нового сезона сериала «Папаньки». Виктория Булитко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов на этих кадрах были в образах своих сериальных героев.

Так, Булитко в образе Ольги Николаевны превратилась в роковую брюнетку с каре и красной помадой. В таком виде она выглядела очень эффектно.

В посте украинцам также рассказали, какие сюжетные линии их ждут в финальных сериях сериала.

«Кого выберет Никита: Ольгу или Иру, с которой провёл ночь?

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За что Егора хотят посадить в тюрьму?

Вот так повороты!», - говорится в публикации.

Комментаторы тут же отреагировали.

«Как жаль, что всё хорошее так быстро заканчивается», «Уже смотрю так интересно», «У Виктории глаза стали другие», «как жаль, что сегодня финальные серии», - пишут люди.

Напомним, Писаренко и Гашенко из "Дизель шоу" весело обыграли тему интернет-знакомств.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, к кому спешит домой после работы.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко облила шампанским соперницу прямо за столом.