Как пишет Politeka.net, соответствующий пост появился на странице юмористического проекта в Инстаграм. Так, украинцам показали подборку фото из последних эпизодов нового сезона сериала «Папаньки». Виктория Булитко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов на этих кадрах были в образах своих сериальных героев.
Так, Булитко в образе Ольги Николаевны превратилась в роковую брюнетку с каре и красной помадой. В таком виде она выглядела очень эффектно.
В посте украинцам также рассказали, какие сюжетные линии их ждут в финальных сериях сериала.
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Вот так повороты!», - говорится в публикации.
Комментаторы тут же отреагировали.
«Как жаль, что всё хорошее так быстро заканчивается», «Уже смотрю так интересно», «У Виктории глаза стали другие», «как жаль, что сегодня финальные серии», - пишут люди.
Напомним, Писаренко и Гашенко из "Дизель шоу" весело обыграли тему интернет-знакомств.
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, к кому спешит домой после работы.
Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко облила шампанским соперницу прямо за столом.