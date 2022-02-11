Як пише Politeka.net, сімейна пара поділилася на своїх сторінках знімками, на яких вони приміряли абсолютно різні образи.
Так, Яма показав фото, на яких вони з Лілія і їхнім сином Леоном сиділи на пляжі в Майамі. Все сімейство було одягнене у все біле. Фото вийшли дуже світлими і "чистими".
"Моя сім'я-моє багатство! Обожнюю", - підписав кадри Яма.
У коментарях його шанувальники поділилися своїми захопленнями.
"Вау! Які фото! На останньому фото Ліліана чарівна!", "Красивий. Чудова сім'я", "Любо мило подивитися", "приголомшливі", "я вже говорила...ви амбасадори любові", - писали люди.
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А ось Лілія на своїй сторінці вирішила опублікувати знімок з іншої фотосесії. На ньому вони з чоловіком бігли по берегу в образі рятувальників. При цьому танцюрист був у червоних плавках а його дружина в купальнику-бікіні.
"Рятувальники Малібу поспішають на допомогу. Кого врятувати?", - написавши Лілія.
"Мене!",- тут же відгукнувся Яма.
Шанувальники пари також оцінили фото.
"Фото фантастичне, дуже красиво", "яке красиве і живе фото", "рятувати не треба))) краще телепортуйте мене в Малібу", - писали коментатори.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів про захоплення, про яке не забуває навіть на Мальдівах.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма здивував перетворенням після повернення їх відпустки.
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