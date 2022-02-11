Як пише Politeka.net, сімейна пара поділилася на своїх сторінках знімками, на яких вони приміряли абсолютно різні образи.

Так, Яма показав фото, на яких вони з Лілія і їхнім сином Леоном сиділи на пляжі в Майамі. Все сімейство було одягнене у все біле. Фото вийшли дуже світлими і "чистими".

"Моя сім'я-моє багатство! Обожнюю", - підписав кадри Яма.

У коментарях його шанувальники поділилися своїми захопленнями.

"Вау! Які фото! На останньому фото Ліліана чарівна!", "Красивий. Чудова сім'я", "Любо мило подивитися", "приголомшливі", "я вже говорила...ви амбасадори любові", - писали люди.

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А ось Лілія на своїй сторінці вирішила опублікувати знімок з іншої фотосесії. На ньому вони з чоловіком бігли по берегу в образі рятувальників. При цьому танцюрист був у червоних плавках а його дружина в купальнику-бікіні.

"Рятувальники Малібу поспішають на допомогу. Кого врятувати?", - написавши Лілія.

"Мене!",- тут же відгукнувся Яма.

Шанувальники пари також оцінили фото.

"Фото фантастичне, дуже красиво", "яке красиве і живе фото", "рятувати не треба))) краще телепортуйте мене в Малібу", - писали коментатори.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів про захоплення, про яке не забуває навіть на Мальдівах.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма здивував перетворенням після повернення їх відпустки.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" нарозхрист здивував зухвалим фото і одкровенням.