Хореограф і суддя «Танців з зірками» Влад Яма зі своєю дружиною Лілією показали, якими різними вони можуть бути.

Як пише Politeka.net, сімейна пара поділилася на своїх сторінках знімками, на яких вони приміряли абсолютно різні образи.

Так, Яма показав фото, на яких вони з Лілія і їхнім сином Леоном сиділи на пляжі в Майамі. Все сімейство було одягнене у все біле. Фото вийшли дуже світлими і "чистими".

"Моя сім'я-моє багатство! Обожнюю", - підписав кадри Яма.

У коментарях його шанувальники поділилися своїми захопленнями.

"Вау! Які фото! На останньому фото Ліліана чарівна!", "Красивий. Чудова сім'я", "Любо мило подивитися", "приголомшливі", "я вже говорила...ви амбасадори любові", - писали люди.

А ось Лілія на своїй сторінці вирішила опублікувати знімок з іншої фотосесії. На ньому вони з чоловіком бігли по берегу в образі рятувальників. При цьому танцюрист був у червоних плавках а його дружина в купальнику-бікіні.

"Рятувальники Малібу поспішають на допомогу. Кого врятувати?", - написавши Лілія.

"Мене!",- тут же відгукнувся Яма.

Шанувальники пари також оцінили фото.

"Фото фантастичне, дуже красиво", "яке красиве і живе фото", "рятувати не треба))) краще телепортуйте мене в Малібу", - писали коментатори.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів про захоплення, про яке не забуває навіть на Мальдівах.

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