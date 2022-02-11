Как пишет Politeka.net, семейная пара поделилась на своих страничках снимками, на которых они примерили совершенно разные образы.
Так, Яма показал фото, на которых они с Лилией и их сыном Леоном сидели на пляже в Майами. Все семейство было одето во все белое. Фото получились очень светлыми и «чистыми».
«Моя семья – мое богатство! Обожаю», - подписал кадры Яма.
В комментариях его поклонники поделились своими восторгами.
«Вау! Какие фото! На последнем фото Лилиана неотразима!», «Красивые. Замечательная семья», «Любо мило посмотреть», «Потрясающие», «Я уже говорила…Вы амбассадоры любви», - писали люди.
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А вот Лилия на своей страничке решила опубликовать снимок из другой фотосессии. На нем они с мужем бежали по берегу в образе спасателей. При этом танцор был в красных плавках а его жена в купальнике-бикини.
«Спасатели Малибу спешат на помощь. Кого спасти?», - написала Лилия.
«Меня!», - тут же отозвался Яма.
Поклонники пары также оценили фото.
«Фото фантастическое, очень красиво», «какое красивое и живое фото», «Спасать не надо))) Лучше телепортируйте меня в Малибу», - писали комментаторы.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал об увлечении, о котором не забывает даже на Мальдивах.
Как сообщала Politeka, Влад Яма изумил преображением после возвращения их отпуска.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" нараспашку удивил дерзким фото и откровением.