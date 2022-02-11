Хореограф и судья «Танців з зірками» Влад Яма со своей женой Лилией показали, какими разными они могут быть.

Как пишет Politeka.net, семейная пара поделилась на своих страничках снимками, на которых они примерили совершенно разные образы.

Так, Яма показал фото, на которых они с Лилией и их сыном Леоном сидели на пляже в Майами. Все семейство было одето во все белое. Фото получились очень светлыми и «чистыми».

«Моя семья – мое богатство! Обожаю», - подписал кадры Яма.

В комментариях его поклонники поделились своими восторгами.

«Вау! Какие фото! На последнем фото Лилиана неотразима!», «Красивые. Замечательная семья», «Любо мило посмотреть», «Потрясающие», «Я уже говорила…Вы амбассадоры любви», - писали люди.

А вот Лилия на своей страничке решила опубликовать снимок из другой фотосессии. На нем они с мужем бежали по берегу в образе спасателей. При этом танцор был в красных плавках а его жена в купальнике-бикини.

«Спасатели Малибу спешат на помощь. Кого спасти?», - написала Лилия.

«Меня!», - тут же отозвался Яма.

Поклонники пары также оценили фото.

«Фото фантастическое, очень красиво», «какое красивое и живое фото», «Спасать не надо))) Лучше телепортируйте меня в Малибу», - писали комментаторы.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" рассказал об увлечении, о котором не забывает даже на Мальдивах.

Как сообщала Politeka, Влад Яма изумил преображением после возвращения их отпуска.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" нараспашку удивил дерзким фото и откровением.