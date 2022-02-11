Як пише Politeka.net, популярний український гуморист поділився новим відео у своєму Instagram. Ткач часто радує шанувальників жартами, але на цей раз вирішив покрасуватися талантом фокусника.
На кадрах комік підносить до зім'ятої серветці запальничку і підпалює її, викликавши яскравий спалах полум'я. Але коли вогонь зникає, в руці Ткач залишається вже не серветка, а маленьке блискуче сердечко, яке гуморист гордо демонструє на камеру.
Ймовірно, на таку тему фокусу Ткач підштовхнув наближається День Всіх Закоханих. Втім, подібні фокуси з вогнем не варто повторювати в домашніх умовах.
"П'ятниця, час запалювати серця" - підписав кадри комік.
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Шанувальники артиста оцінили його старання.
"Як романтично", "Підготовка до Дня Валентина", "Український Копперфільд", "конкуренції з тобою я точно не витримаю", "Юрчик – чаклун", "Юра вирішив перекваліфікуватися у факіра? Тільки пожежну службу попередьте", - пишуть люди.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина осоромилася перед зіркою "Квартал 95" Юрієм Ткачем.
Як повідомляла Politeka, дружина Ткача з "Квартал 95" зважилася на чесну розмову про зайві кілограми.
Також Politeka писала, що Юрій Ткач з "Квартал 95" показав, як бореться зі стресом на зйомці.