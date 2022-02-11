Как пишет Politeka.net, популярный украинский юморист поделился новым видео в своем Инстаграм. Ткач часто радует поклонников шутками, но на этот раз решил покрасоваться талантом фокусника.
На кадрах комик подносит к смято салфетке зажигалку и поджигает ее, вызвав яркую вспышку пламени. Но когда огонь исчезает, в руке Ткача остается уже не салфетка, а маленькое блестящее сердечко, которое юморист гордо демонстрирует на камеру.
Вероятно, на такую тему фокуса Ткача подтолкнул приближающийся День всех влюбленных. Впрочем, подобные фокусы с огнем не стоит повторять в домашних условиях.
«Пятница, время зажигать сердца» - подписал кадры комик.
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Поклонники артиста оценили его старания.
«Как романтично», «Подготовка ко дню Валентина», «Украинский Копперфильд», «Конкуренции с тобой я точно не выдержу», «Юрчик – колдун», «Юра решил переквалифицироваться в факира? Только пожарную службу предупредите», - пишут люди.
Напомним, "Холостячка" Мишина оконфузилась перед звездой "Квартал 95" Юрием Ткачом.
Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" решилась на честный разговор о лишних килограммах.
Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» показал, как борется со стрессом на съемке.