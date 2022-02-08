Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Юрий Ткач, который активно ведет свою страницу в Инстаграм, поделился новыми интересными кадрами.

Как известно, Юрий Ткач помимо съемок в «Вечернем Квартале» участвует и в других проектах студии «Квартал 95». Так, в 2013 году Ткача в съемки ситкома «Страна У». Там он исполнил роль Юрчика, мужа Яринки (Ирина Сопонару). В 2014 году начали снимать спин-офф «Страны У» «Однажды под Полтавой», где Юрчик и Яринка являются главными героями.

В новых сторис Юрий Ткач поделился интересными кадрами со съемочной площадки. В частности показал, что ему особенно нравится.

Также Юрий Ткач пожаловался, что сїемки длятся слишком долго. И показал, как съемочная группа складывает пазл.

«Мы команда. Мы именно… Ну мы так стресс снимаем. Просто съемки у нас 13 часов сегодня. Пить нам на площадке не разрешают», - сказал артист.

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