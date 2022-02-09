Как передает Politeka.net, у популярного комика из "Квартал 95" Юрия Ткача есть жена - Виктория, с которой у него дочь - Лиза.

Виктория Ткач на своей странице в Инстаграм решила откровенно рассказать о своих проблемах с лишними килограммами и комплексах. Жена Ткача добавила, что комплексы зарождаются, когда при ней обсуждают фигуру других женщин в негативном контексте, которые меньше чем она. И также, когда указывают на какие-то недостатки в виде шуток.

"Мои отношения с весом на ВЫ уже много лет !

При своём росте 1,76, я могла весить 50кг, а могла и все 78кг…

То кг плавятся и исчезают в большом объёме, то вновь, подкладными путями, возвращаются в мою жизнь !

А в месте с ними и комплексы!!!

И за частую они рождаются извне…

"Пожалуй, нужно совмещать учится «себя любить» и «работать над своим телом» !



В данный момент, я снова выхожу на тропу борьбы с моими уже такими родными лишними кг

С каждым уходящим кг, уходят и комплексы, во всяком случае у меня именно так..



Приглашаю вас на ту же тропу и давайте вместе топить жирок, делится историями и советами

Ну и когда будет совсем тяжко, я буду изливать вам душу в сторис, а вы пишите мне в личку!", — поделилась идеей Виктория Ткач.

Напомним, что ранее семейство Ткачей отдыхали вдалеке от Украины - а именно - на Доминикане.

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