Как сообщает Politeka.net, на официальной странице нового популярного проекта "Игры талантов", ведущим которого стал Дзидзьо, опубликовали фото украинской актрисы театра и кино, судьи шоу "Україна має талант" Ксении Мишиной и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача, которые посоревнуются в новом выпуске. Заметим, что премьера "Игры талантов" состоится 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина".

Суть игры в том, что в каждом выпуске участвуют две команды, в составе которых приглашена звезда и игрок.

Ксения Мишина призналась, что ей не легко пришлось в новом шоу.

"Скажу честно, сначала казалось все просто, но чем дальше – тем интереснее! Раздражает то, что я с легкостью отгадываю категории оппонентов, а вот с нашими - есть небольшое напряжение", - поделилась Ксения.

Звезде "Квартал 95" Ткачу также пришлось нелегко.

Ранее Politeka сообщала, что "Игры талантов", ведущий DZIDZIO рассказал о своей проблеме: "Я думал, что уже сбежал от этой...".

Напомним, что Юрий Ткач разозлился на звезду "Женского квартала", не стесняясь камер: "Давай уже...".

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