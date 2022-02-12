Як пише Politeka.net, Лідія Скорубська, яка виступає на сцені під псевдонімом Lida Lee, поділилася в Instagram запальними кадрами. Пізно ввечері артистка вирішила показати, як танцює під власну пісню.

Для зйомки відео вона вибрала ефектний образ з брючним костюмом в смужку. Особливої родзинки поряд додавав короткий піджак з блискучою вставкою знизу.

На кадрах Ліда Лі енергійно танцювала під свою пісню в компанії двох танцюристів підтанцьовки.

"Залишайте ❤️ в коментарях, щоб ваш weekend був on fire!",- підписала кадри співачка.

У коментарях шанувальники підтримали її сердечками.

"Ти дуже крута. Прямо неперевершена", "яка офігенна", - писали люди.

Раніше в той же день Ліда Лі також вирішила пожартувати над шанувальниками. Вона поділилася кадрами з відомого американського фестивалю Burning Man у своїх сторіз і написала: «Якби ви тільки знали, в яку захоплюючу подорож я сьогодні вирушила». Але коли шанувальники вгадали, де було зроблено фото, з'ясувалося, що Ліда Лі просто поділилася скрином передачі про фестиваль, яку дивилася вдома.

"Так, це Burning Man. І одна з моїх давніх мрій, побувати в цьому дивовижному місці!",- зізналася співачка.

Нагадаємо, Кароль заінтригувала кадрами в обіймах екс-партнерів Саніної і Ліди Лі по "Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, Ліда Лі і Дмитро Каднай зважилися показати, що відбувалося з ними за кадром.

Також Politeka писала, що Діма Каднай в штанях з бахромою влаштував Гарячі Танці з Лідою Лі.