Известная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль показала кадры с репетиции с известными танцорами, которые принимали участие в шоу "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль показала, как проходит репетиция постановки с известными танцорами. На репетиции засветились партнеры Юлии Саниной и Lida Lee по "Танцям з зірками" - Дмитрий Жук и Алексей Базела.

"Во всём честно сознайся...", — играет песня Тины Кароль на фоне.

"Пришли нам эмоджи от постановки. Жду вас на январских концертах", — рассказала певица.

Как известно, Дмитрий Жук является известным украинским хореографом, он уже давно сотрудничает с певицей как танцор и преподаватель.

Ранее сообщалось, Тина Кароль похвасталась грандиозными успехами сына, который не живет в Украине: "Попал в класс, где..."

Также, Тина Кароль в платье с вырезом встретила Новый год с сыном-подростком: "С ума сойти, какой он взрослый"

Politeka рассказывала, Кароль прожгла взглядом Кошевого, а Винник не устоял перед Поляковой: раскрыты секреты Новогоднего квартала