Как пишет Politeka.net, Лидия Скорубская, которая выступает на сцене под псевдонимом Lida Lee, поделилась в Инстаграм зажигательными кадрами. Поздно вечером артистка решила показать, как танцует под собственную песню.
Для съемки видео она выбрала эффектный образ с брючным костюмом в полоску. Особой изюминки наряду добавлял короткий пиджак с блестящей вставкой снизу.
На кадрах Лида Ли энергично танцевала под свою песню в компании двух танцоров подтанцовки.
«Оставляйте ❤️🔥 в комментариях, чтобы ваш weekend был on fire!», - подписала кадры певица.
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В комментариях поклонники поддержали ее сердечками.
«Ты очень крутая. Прямо непревзойденная», «Какая офигенная», - писали люди.
Ранее в тот же день Лида Ли также решила пошутить над поклонниками. Она поделилась кадрами с известного американского фестиваля Burning Man в своих сториз и написала: «Если бы вы только знали, в какое увлекательное путешествие я сегодня отправилась». Но когда поклонники угадали, где было сделано фото, выяснилось, что Лида Ли просто поделилась скрином передачи о фестивале, которую смотрела дома.
«Да, это Burning Man. И одна из моих давних мечт, побывать в этом удивительном месте!», - призналась певица.
Напомним, Кароль заинтриговала кадрами в объятиях экс-партнеров Саниной и Лиды Ли по "Танцям з зірками".
Как сообщала Politeka, Лида Ли и Дмитрий Каднай решились показать, что происходило с ними за кадром.
Также Politeka писала, что Дима Каднай в штанах с бахромой устроил горячие танцы с Лидой Ли.