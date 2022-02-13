Jerry Heil народилася в сім'ї підприємців, де виховувалася разом з молодшим братом, передає Politeka.net. Зірка зізналася, що у них суттєва різниця у віці, але це не заважає їх дружбі.

У новому пості в Instagram співачка розповіла, до чого привчила родича.

"Мій брат став веганом 🤭 🥦

Вгадайте, як сприйняла це сім'я і хто в цьому винен 🐼 👈 🏽 🤣

Але малюк просто вже не малий і дійсно сам прийняв рішення! Сеструха тепер підганяє йому протеїни і всякі веган нештяки, бути веганом, коли твоя сестра - я - дуже вигідно 🤣

Але просто їсти шопопало, щоб не м'ясо - не наш варіант. Я підійшла серйозно: і я, і Денис здали тест!", - розповіла Jerry Heil.

За 20 хвилин публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів:

"ЦЕ ЧУДОВО!!", "мені вже цікаво, як на це відреагував тато🥲 😂", " а я то думаю, чому твоя мама виставила в сторіс веганські суші🤠", "дітки, вистачить вганяти батьків в шокові стани!!! А мені ось чомусь яйця не лізуть. Ні в якому вигляді. І навіть не тому, що це незапліднена яйцеклітина".

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