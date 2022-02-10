Как передает Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаева) является популярной украинской певицей и автором хитов. Также она была судьей шоу "Співають всі". На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новые кадры. Она пришла на радио "Люкс.ФМ", где засветилась с известным ведущим Славой Дёминым. Он попросил певицу залезть к нему на шею и решил попрыгать с ней, в то время, как артистка кричала от страха.

"Прям ножками? А если я упаду? Мамочки! Очень страшно... Правила успешной жизни. Если не носят на руках - залезь сама на шею. Слава Дёмин - лучший! А еще сильный, потому что судя из ваших комментариев маленькая девочка не только выросла, но и набрала", — высказалась Jerry Heil.

Напомним, недавно артистка опубликовала кадры со съемок клипа на песню "Пошта".

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