Известный украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал поклонникам, как певице Jerry Heil удалось получить возможность записать трек в одной из престижных студий в Лос-Анджелес.
Как пишет Politeka.net, 26-летняя украинская певица и автор песен Jerry Heil в сторис у себя в Instagram поделилась заметкой Михаила Ясинского. Так, продюсер исполнительницы, а также генеральный продюсер Оли Поляковой и компании Secret Service Entertainment Agency рассказал поклонникам как Jerry Heil удалось попасть в Голливуд.
"Наша JERRY HEIL в Голливуде! Если вы пропустили эту новость, то я с гордостью поделюсь ею снова: этим летом Яна стала первой украинкой, победившей в Djooky Music Awards и получила возможность записать альбом в классной студии Capitol Records в Лос-Анджелесе (чем сейчас и занимается)!",- рассказал Ясинский у себя в Facebook.
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