Вісім учасників борються за можливість представити Україну на міжнародному вокальному конкурсі "Євробачення 2022", передає Politeka.net.
Членами журі цього року стали Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін, які допоможуть визначитися глядачам. Фінал Нацвідбору відбудеться 12 лютого ввечері, а поки артистка запропонувала вгадати, хто переможе: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Roxolana, Kalush Orchestra, Wellboy і Alina Pash.
"Ну що, повангуємо? Зізнайтеся, кого хотіли б бачити переможцем на сьогоднішньому Нацвідборі", - написала Джамала.
Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.
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"Ми хочемо знову Джамалу на Євробаченні🥰 🥰 🥰", "Роксолана", " Alina Pash", " Alina Pash️️❤️", " Номер 8 Alina Pash😍", " Роксолана і Аліна Паш хтось з них😏", " Калуш і Аліна Паш❤️", " Роксолана і Аліна Паш хтось із них😏", " Роксолана і Калуш🔥 🔥 🔥"," Калуш і Аліна Паш❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Джамала показала людину, без якої нічого б не змогла
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