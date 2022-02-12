Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, показала, как выглядит ее мама, в честь праздника и призналась ей в любви.

Джамала родилась в семье крымского татарина, Алима Айяровича, и армянки Галины Михайловны, передает Politeka.net.

По признанию певицы, ее мама - очень строгий критик, ведь профессиональный музыкант, пианистка и преподаватель фортепиано. У женщины хороший музыкальный слух. Именно Галина Михайловна привила любовь к музыке дочке с детства.

12 февраля мать Джамалы отпраздновала день рождения, о чем певица сообщила в Инстаграм.

"Сегодня один из прекрасных и лучших дней в моей жизни – День рождения моей мамы! Люблю безгранично. Без мамы я ничего не смогла бы", - поделилась артистка.

Также певица напомнила, что продолжается Нацотбор на Евровидение, и попросила зрителей присоединиться к голосованию.

Публикация быстро собрала более 1500 лайков и много комментариев:

"С Днем Рождения, Галина Михайловна 😍 Долгих лет, здоровья, счастья, радости❤️", "Приветствую вашу маму 🌷 У моей тоже сегодня праздник 🙂", "Мама - красавица, красивое лицо, поздравляем Маму великой дочечки!".

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