Джамала родилась в семье крымского татарина, Алима Айяровича, и армянки Галины Михайловны, передает Politeka.net.
По признанию певицы, ее мама - очень строгий критик, ведь профессиональный музыкант, пианистка и преподаватель фортепиано. У женщины хороший музыкальный слух. Именно Галина Михайловна привила любовь к музыке дочке с детства.
12 февраля мать Джамалы отпраздновала день рождения, о чем певица сообщила в Инстаграм.
"Сегодня один из прекрасных и лучших дней в моей жизни – День рождения моей мамы! Люблю безгранично. Без мамы я ничего не смогла бы", - поделилась артистка.
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Также певица напомнила, что продолжается Нацотбор на Евровидение, и попросила зрителей присоединиться к голосованию.
Публикация быстро собрала более 1500 лайков и много комментариев:
"С Днем Рождения, Галина Михайловна 😍 Долгих лет, здоровья, счастья, радости❤️", "Приветствую вашу маму 🌷 У моей тоже сегодня праздник 🙂", "Мама - красавица, красивое лицо, поздравляем Маму великой дочечки!".
Напомним, что Джамала показала, как щеголяла на красной дорожке в Британии
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