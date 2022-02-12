Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала, стала третьим членом жюри Национального отбора на "Евровидение 2022", и предложила пофантазировать украинцам.

Восемь участников борются за возможность представить Украину на международном вокальном конкурсе "Евровидение 2022", передает Politeka.net.

Членами жюри в этом году стали Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин, которые помогут определиться зрителям. Финал Нацотбора состоится 12 февраля вечером, а пока артистка предложила угадать, кто победит: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Roxolana, Kalush Orchestra, Wellboy и Alina Pash.

"Ну что, повангуем? Признайтесь, кого хотели бы видеть победителем на сегодняшнем Нацотборе", - написала Джамала.

Публикация быстро собрала сотни лайков и много комментариев.

"Мы хотим снова Джамалу на Евровидении 🥰🥰🥰", "Роксолана", " Alina Pash", "Alina Pash 🕊️❤️", "Номер 8 Alina Pash😍", "Роксолана і Аліна Паш хтось з них😏", "Калуш и Алина Паш❤️", "Роксолана и Алина Паш кто-то из них😏", "Роксолана и Калуш 🔥🔥🔥", " Калуш и Алина Паш❤️", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Джамала показала человека, без которого ничего бы не смогла

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