Відомий співак Андрій Хайат став ведучим закулісся "Голосу країни" і показав те, що було приховано від глядачів.

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець KHAYAT (Андрій Хайат) став зірковим ведучим закулісся вокального шоу"Голос країни". Разом зі знімальною групою він заглянув в студію, де проходила підготовка до чергового ефіру і поставив питання зірковим тренерам проекту.

Так, на питання про конкуренцію з Потапом Надя Дорофєєва відповіла, що відчуває це напруження, якого у неї не було з Дімою Монатіком в минулих сезонах.

"Чесно? Відчуваю. Я навіть не очікувала, думала, як в минулому сезоні, ми там з Дімою Монатиком, він Мій сусід, мій друг. А з Потап так, я відчуваю конкуренцію", - зізналася Дорофєєва.

Тим часом Потап відповів на питання ведучого про те, якими якостями повинен володіти переможець вокального шоу. "Оригінальним і несамовито закоханим у спів", - коротко сказав він.

У підписі до ролика йдеться: "Цікаво, що відбувається за лаштунками самого вокального шоу країни? У третьому випуску діджитального бекстейджу суперфіналіст 9 сезону Khayat покаже тобі справжній ексклюзив від тренерів "Голосу країни-12 " DOROFEEVA і Потапа!".

Нагадаємо, Переможець "Голосу країни" пройшовся по фіналістам Нацвідбору на" Євробачення-2022": "Вже визначився...".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук чи Дорофєєва: глядачів "Голосу країни" поставили перед складним вибором.

Також Politeka писала, що Полякова розлютила українців поведінкою на "Голосі країни": "Зовсім з глузду з'їхала".