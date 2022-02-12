Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець KHAYAT (Андрій Хайат) став зірковим ведучим закулісся вокального шоу"Голос країни". Разом зі знімальною групою він заглянув в студію, де проходила підготовка до чергового ефіру і поставив питання зірковим тренерам проекту.
Так, на питання про конкуренцію з Потапом Надя Дорофєєва відповіла, що відчуває це напруження, якого у неї не було з Дімою Монатіком в минулих сезонах.
"Чесно? Відчуваю. Я навіть не очікувала, думала, як в минулому сезоні, ми там з Дімою Монатиком, він Мій сусід, мій друг. А з Потап так, я відчуваю конкуренцію", - зізналася Дорофєєва.
Тим часом Потап відповів на питання ведучого про те, якими якостями повинен володіти переможець вокального шоу. "Оригінальним і несамовито закоханим у спів", - коротко сказав він.
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У підписі до ролика йдеться: "Цікаво, що відбувається за лаштунками самого вокального шоу країни? У третьому випуску діджитального бекстейджу суперфіналіст 9 сезону Khayat покаже тобі справжній ексклюзив від тренерів "Голосу країни-12 " DOROFEEVA і Потапа!".
Нагадаємо, Переможець "Голосу країни" пройшовся по фіналістам Нацвідбору на" Євробачення-2022": "Вже визначився...".
Як повідомляла Politeka, Вакарчук чи Дорофєєва: глядачів "Голосу країни" поставили перед складним вибором.
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