Известный украинский певец и победитель шоу "Голос країни" Сергей Лазановский определился со своим фаворитом на Нацотборе на "Евровидения-2022".

Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский прославился как победитель 11-го сезона проекта "Голос країни".

Как известно, 12-го февраля состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2022". Сергей Лазановский решил прокомментировать песни участников и назвал своего фаворита.

"Привет, родусики

Сегодня финал Нацотбора на "Евровидение-2022" и уже не терпится узнать, кто же поедет представлять Украину на той желанной для всех артистов сцене

я переслушал треки всех исполнителей и уже определился с фаворитами 🙈 (важно помнить о том, что все мы разные 😉 и о вкусах не спорят 🤣)

Итак:

@cloudless.band "All be alright" - крутая группа🔥 после Евровидения в их фан-клубе будет однозначно пополнение 😉 песенка на фестивалях будет разрывать толпу💪🏻 поэтому организаторам стоит уже их бронировать

@soulmichael "Demons" - голос🔥 впервые для себя открываю этого певца, но интересно будет посмотреть, как все это будет выглядеть вживую😌 ожидаю интересный сценический номер

@barlebensoul "Hear my words" - мелодично, душевно, лирично🙃 еще одно новое имя, открывшее для себя

@ouratlanticofficial "Моя любовь" - погрузился в 90-е, хотя знаю о тех временах больше с картинки😌 интересный формат, интересная группа, прикольный солист

@alinapash "Тени Забытых Предков" - ухххххх.... посыл песни невероятный... сейчас приобретает популярность среди песен в YouTube♥️ поскольку я безумно люблю украинское творчество, а в частности народное, то здесь буду только ЗА, если именно эта певица будет представлять Украину

@kalush.official "Stefania" - припев запоминающийся, а это уже является хорошим показателем того, что песня будет жить и после Нацотбора

@roxolanas "Girlzzzz" - услышал об этой певице из муз.премии "МУЗВАР", и уже тогда начал интересоваться ее творчеством🔥 что я могу вам сказать? Очень мне то импонирует 💪🏻 песню однозначно послушаю еще несколько раз и добавлю к своему плей-листу, а если исполнительница использует язык жестов в своем номере - это будет к муравьям 💞 в конце концов, на первом месте для меня есть именно она 😍

@a.wellboy "Nozzy Bossy" - охххх, умеет тот мужчина заставить взорваться с кровати и начать танцевать а он умеет дать жару😌 по крайней мере интиригу держал до последнего😉🤣

Буду болеть за ROXOLANA, KALUSH orchestra, Alina Pash", — рассказал Сергей Лазановский.

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